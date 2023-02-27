Guillaume Cappa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Cappa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Cappa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Cappa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Cappa 29 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Cappa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillaume Cappa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guillaume Cappa'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillaume Cappa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Cappa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillaume Cappa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillaume Cappa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Tarbes Pyrénées

1 Temmuz 2015 yılında AS Pagny

20 Temmuz 2016 yılında US Forbach

1 Temmuz 2017 yılında Sarreguemines

1 Temmuz 2019 yılında ASC Biesheim

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

Guillaume Cappa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Cappa şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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