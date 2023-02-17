Guillaume Dequaire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Dequaire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Dequaire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Dequaire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Dequaire 11 Temmuz 1990 tarihinde Besançon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Dequaire Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Louis DENOLLE yapmaktadır. Guillaume Dequaire, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Guillaume Dequaire'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillaume Dequaire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Dequaire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillaume Dequaire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillaume Dequaire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Besançon RC

11 Ağu 2012 yılında KV Oostende

18 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Fréjus-St-Raph.

1 Temmuz 2015 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2017 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2018 yılında FC Chambly Oise

31 Ağu 2021 yılında URSL Visé

Guillaume Dequaire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Dequaire şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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