Guillaume Furrer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Furrer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Furrer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Furrer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Furrer 28 Ocak 2001 tarihinde Chêne-Bougeries şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Guillaume Ronan Furrer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Furrer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Guillaume Furrer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Guillaume Furrer'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillaume Furrer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Furrer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillaume Furrer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillaume Furrer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Ocak 2018 yılında FC Zürich U21

3 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg II

Guillaume Furrer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Furrer şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guillaume Furrer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC UGS Genève (2009-2011), Etoile Carouge FC (2011-2014), Servette FC (2014-2016), FC Zürich (2016-2019), SC Freiburg (2019-2020)

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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