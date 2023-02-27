Guillaume Mura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Mura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Mura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Mura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Mura 9 Ocak 1986 tarihinde Epinal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Mura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillaume Mura'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillaume Mura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Mura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillaume Mura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillaume Mura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CS Pétange

1 Temmuz 2007 yılında Amnéville

1 Temmuz 2012 yılında Hesperange

1 Temmuz 2014 yılında US Hostert

1 Temmuz 2018 yılında CS Fola Esch

18 Ocak 2022 yılında UN Käerjeng 97

Guillaume Mura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Mura şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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