Guillaume Trani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Trani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Trani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Trani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Trani 17 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Trani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Guillaume Trani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillaume Trani'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillaume Trani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Trani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillaume Trani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillaume Trani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Endoume

15 Ağustos 2020 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Guillaume Trani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Trani şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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