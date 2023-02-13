Guille Rosas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guille Rosas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guille Rosas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guille Rosas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guille Rosas 17 Mayıs 2000 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Rosas Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guille Rosas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Guille Rosas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Guille Rosas'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Guille Rosas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guillerosas2/

Guille Rosas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guille Rosas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guille Rosas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guille Rosas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Sporting B

1 Şubat 2021 yılında Sporting Gijón

Guille Rosas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guille Rosas şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Guille Rosas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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