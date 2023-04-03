Guillem Naranjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillem Naranjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillem Naranjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillem Naranjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillem Naranjo 1 Temmuz 2000 tarihinde El Prat de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Guillem Naranjo Planelles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillem Naranjo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillem Naranjo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillem Naranjo'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillem Naranjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillem Naranjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillem Naranjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillem Naranjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Damm U19

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC B

1 Ocak 2020 yılında UA Horta

30 Haziran 2020 yılında Girona FC B

1 Ocak 2021 yılında Santfeliuenc FC

1 Temmuz 2021 yılında AE Prat

12 Temmuz 2022 yılında Dep. Aragón

Guillem Naranjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillem Naranjo şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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