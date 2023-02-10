Guillermo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Acosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Acosta

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Acosta 31 Ekim 1988 tarihinde Alderetes şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Gastón Acosta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Acosta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Guillermo Acosta'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Acostaboyu ve yaşı kaç

Guillermo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guillermo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında La Florida

1 Haziran 2009 yılında Atletico Concepcion

1 Temmuz 2010 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2011 yılında CA Mitre

1 Aralık 2011 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Tucumán

7 Ocak 2019 yılında Lanús

25 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

Guillermo Acosta kimdir

Guillermo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Acosta şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Guillermo Acosta nereli

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