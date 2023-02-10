Guillermo Balzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Balzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Balzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Balzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Balzi 23 Temmuz 2001 tarihinde Los Surgentes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Balzi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Guillermo Balzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Balzi'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Balzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Balzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Balzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Balzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Newell's

Guillermo Balzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Balzi şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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