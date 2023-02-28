Guillermo Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Beltran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Beltran 25 Haziran 1984 tarihinde San Juan Bautista şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Alexis Beltrán Paredes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Beltran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guillermo Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Beltran'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Guillermo Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2009 yılında Nacional

1 Temmuz 2011 yılında Once Caldas

10 Şubat 2012 yılında Cerro Porteño

15 Temmuz 2014 yılında EC Vitória

24 Ocak 2015 yılında Cerro Porteño

10 Temmuz 2017 yılında Guaraní

22 Ocak 2018 yılında Avaí FC

7 Ocak 2019 yılında CD Santaní

7 Ocak 2020 yılında Nacional

28 Ocak 2021 yılında Luqueño

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

1 Ocak 2022 yılında Trinidense

Guillermo Beltran kimdir

Guillermo Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Beltran şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Guillermo Beltran nereli

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