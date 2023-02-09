Guillermo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Benitez 8 Aralık 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Guillermo Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Benitez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Guillermo Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Benitez'nin CA Huracán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2014 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2015 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2018 yılında Guaraní

30 Haziran 2019 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Huracán

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Guillermo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Benitez şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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