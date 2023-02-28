Guillermo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Burdisso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Burdisso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Burdisso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Burdisso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Burdisso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Burdisso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Burdisso 26 Eylül 1988 tarihinde Altos de Chipión şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Enio Burdisso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Burdisso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Hidalgo yapmaktadır. Guillermo Burdisso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Burdisso'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Burdisso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/burdissoguille3

http://www.instagram.com/guilleburdisso/

Guillermo Burdisso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Burdisso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guillermo Burdisso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Burdisso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CA Rosario U20

1 Ocak 2008 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2009 yılında Rosario Central

1 Ağustos 2010 yılında Roma

30 Haziran 2011 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2012 yılında Rosario Central

9 Ağustos 2012 yılında Boca Juniors

3 Şubat 2014 yılında Galatasaray

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2015 yılında León

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

17 Temmuz 2019 yılında ara verdi

11 Ocak 2020 yılında Lanús

25 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2023 yılında U. Católica

Guillermo Burdisso kimdir

Guillermo Burdisso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Burdisso şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Guillermo Burdisso nereli

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