Guillermo Cosaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Cosaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Cosaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Cosaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Cosaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Cosaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Cosaro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Cosaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Cosaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Cosaro 7 Mart 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Cosaro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Guillermo Cosaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 18 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Guillermo Cosaro'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Cosaroboyu ve yaşı kaç

Guillermo Cosaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Cosaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Guillermo Cosaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Cosaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2012 yılında CA Unión

30 Haziran 2013 yılında CA Talleres

23 Temmuz 2013 yılında Tigre

30 Haziran 2014 yılında CA Talleres

1 Ağu 2014 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2015 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2015 yılında CA Talleres

1 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2017 yılında CA Talleres

1 Eylül 2017 yılında Tigre

1 Ocak 2018 yılında Tigre II

1 Ağu 2018 yılında Racing (Cba)

23 Ağu 2019 yılında Central Norte

18 Kasım 2020 yılında Gimnasia (J)

Guillermo Cosaro kimdir

Guillermo Cosaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Cosaro şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Guillermo Cosaro nereli

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