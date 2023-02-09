Guillermo De Amores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo De Amores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo De Amores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo De Amores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo De Amores 19 Ekim 1994 tarihinde San Jacinto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Rafael de Amores Ravelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo De Amores Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guillermo De Amores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo De Amores'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo De Amores Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GuilledeAmores

Guillermo De Amores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo De Amores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo De Amores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo De Amores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Liverpool FC

11 Ocak 2018 yılında Boston River

22 Ocak 2018 yılında Fluminense

30 Haziran 2019 yılında Boston River

28 Temmuz 2020 yılında CA Fénix

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

19 Temmuz 2022 yılında Lanús

27 Ocak 2023 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında Lanús

Guillermo De Amores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo De Amores şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guillermo De Amores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC Montevideo (-2011)

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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