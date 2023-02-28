Guillermo Denis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Denis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Denis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Denis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Denis 4 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Denis Beltrán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Denis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Guillermo Denis'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Denis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Denis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Denis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Denis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Denis şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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