Guillermo Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Enrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Enrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Enrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Enrique 24 Şubat 2000 tarihinde Goya şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Enrique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Enrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Enrique'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Enrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Enrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo Enrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Enrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2022 yılında Gimnasia

Guillermo Enrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Enrique şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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