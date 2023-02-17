Guillermo Ferracutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Ferracutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Ferracutti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Ferracutti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Ferracutti 11 Şubat 1991 tarihinde Soldini şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Ferracutti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFUTBOLSPORTS yapmaktadır. Guillermo Ferracutti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Ferracutti'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Ferracutti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Ferracutti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Ferracutti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Ferracutti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Newell's II

20 Temmuz 2013 yılında Patronato

30 Haziran 2014 yılında Newell's II

30 Haziran 2014 yılında CA Colón

30 Haziran 2015 yılında Newell's II

1 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

16 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

4 Ocak 2022 yılında CD Maipú

Guillermo Ferracutti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Ferracutti şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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