Guillermo Gallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Gallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guillermo Gallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guillermo Gallo 30 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guillermo Gallo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına - tarihinde katılmıştır. Guillermo Gallo'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Guillermo Gallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guillermo Gallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guillermo Gallo şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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