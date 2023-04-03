Guillermo Gandolfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gandolfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guillermo Gandolfo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Gandolfo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.