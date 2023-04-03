Guillermo Gandolfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gandolfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Gandolfo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guillermo Gandolfo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guillermo Gandolfo 13 Ağustos 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Gandolfo Antunes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guillermo Gandolfo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Guillermo Gandolfo'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Guillermo Gandolfo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guillermo Gandolfo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guillermo Gandolfo şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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