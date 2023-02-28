Guillermo Hauche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Hauche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Hauche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Hauche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Hauche 31 Mart 1993 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Fernando Hauché şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Hauche Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMWSportsMngt yapmaktadır. Guillermo Hauche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Guillermo Hauche'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Hauche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Hauche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Hauche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Hauche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Racing Club II

19 Şubat 2015 yılında Almagro

31 Aralık 2015 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

31 Aralık 2017 yılında Racing Club II

5 Ocak 2018 yılında Deportes Temuco

2 Mayıs 2018 yılında Racing Club II

13 Eylül 2018 yılında New England

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Gen. Caballero

Guillermo Hauche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Hauche şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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