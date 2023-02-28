Guillermo Larios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Larios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Larios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Larios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Larios 11 Mayıs 2002 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Alessandro Larios Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Larios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Larios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Larios'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Larios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guillermolariossaavedra/

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Guillermo Larios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Larios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Guillermo Larios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Larios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Guillermo Larios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Larios şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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