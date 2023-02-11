Guillermo Ocampo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Ocampo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Ocampo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Ocampo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Ocampo 19 Mayıs 1994 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Gabriel Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Ocampo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Ocampo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Guillermo Ocampo'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Ocampo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Ocampo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Ocampo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Ocampo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Almirante Brown

18 Şubat 2022 yılında Los Andes

15 Haziran 2022 yılında Almirante Brown

Guillermo Ocampo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Ocampo şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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