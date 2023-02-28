Guillermo Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Orellana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Orellana 29 Temmuz 1986 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Enrique Orellana Riquelme şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Orellana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Guillermo Orellana'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Orellana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Guillermo Orellana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Orellana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında U. Concepción

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2016 yılında Copiapó

13 Ocak 2019 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2020 yılında Coquimbo Unido

Guillermo Orellana kimdir

Guillermo Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Orellana şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Guillermo Orellana nereli

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