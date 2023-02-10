Guillermo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Ortiz 9 Ağu 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Luis Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Guillermo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Ortiz'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

17 Ocak 2015 yılında Aldosivi

30 Haziran 2016 yılında Newell's

28 Temmuz 2016 yılında CA Colón

30 Haziran 2017 yılında Newell's

1 Temmuz 2017 yılında CA Colón

27 Ocak 2020 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Newell's

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Guillermo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Ortiz şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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