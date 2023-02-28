Guillermo Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Pacheco 10 Nisan 1989 tarihinde Quilpué şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Alfonso Pacheco Tudela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Pacheco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Guillermo Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Pacheco'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında San Luis

1 Temmuz 2016 yılında U. Concepción

9 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2022 yılında Cobresal

Guillermo Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Pacheco şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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