Guillermo Padula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Padula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Padula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Padula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Padula 16 Eylül 1997 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Padula Lenna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Padula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Guillermo Padula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Padula'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Padula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/guillepadula/

Guillermo Padula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Padula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Padula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Padula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2019 yılında FC Mendrisio

2 Ağu 2019 yılında AC Bellinzona

28 Şubat 2020 yılında FC Paradiso

8 Eylül 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Guillermo Padula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Padula şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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