Guillermo Paiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Paiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Paiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Paiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Paiva 17 Ağustos 1997 tarihinde Presidente Franco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Miguel Paiva Ayala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Paiva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Guillermo Paiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Guillermo Paiva'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Paiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Paiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo Paiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Paiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Olimpia U19

1 Temmuz 2018 yılında Olimpia

14 Ocak 2019 yılında Zamora FC

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

17 Ocak 2020 yılında Náutico

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

23 Nisan 2021 yılında Náutico

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

Guillermo Paiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Paiva şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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