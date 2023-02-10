Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Pereira 16 Ocak 1994 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Fabián Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Pereira Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Guillermo Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Pereira'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2018 yılında Los Andes

4 Ağu 2020 yılında CD Riestra

27 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz

10 Haziran 2022 yılında Belgrano

Guillermo Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Pereira şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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