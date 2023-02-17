Guillermo Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Soto 10 Ocak 1994 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Tomás Soto Arredondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Soto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Guillermo Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Soto'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında U. Católica

4 Haziran 2015 yılında Rangers Talca

30 Haziran 2017 yılında U. Católica

1 Temmuz 2017 yılında AC Barnechea

26 Ocak 2018 yılında Palestino

13 Ocak 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2022 yılında Palestino

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Guillermo Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Soto şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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