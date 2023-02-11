Guillermo Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Villalba 16 Ocak 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Gabriel Villalba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Villalba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBA yapmaktadır. Guillermo Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Villalba'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2019 yılında Sportivo Las Parejas

1 Ocak 2020 yılında CD Morón

17 Ocak 2022 yılında Santamarin

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Guillermo Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Villalba şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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