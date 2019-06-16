Gül Fuarı Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Isparta Belediyesi'nce organize edilen 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri çerçevesindeki Gül Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Isparta Belediyesi 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü programının son konseri gerçekleştirildi. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser etkinliklerinin son gününde Azeri Piyanist Zuleykha Abdullayeva ve Namig Abdullayev ile birlikte Suat Güzeyin sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer konseri gerçekleştirildi.

Konser etkinlikleri kapsamında havai fişek gösterilerinin de yer aldığı programda Gül Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Akşam gerçekleştirilen etkinlikler Azeri Piyanist Zuleykha Abdullayeva ve Namig Abdullayev ile başlarken, program sanatçı Esra Sezer'in sahne almasıyla devam etti. Sanatçılar sahnede birbirinden güzel eserlerini seslendirirken gül yağmuruna tutuldular.

Sanatçı Çiğdem Doğan'ın seslendirdiği Isparta Türküleri ile vatandaşlar coşarken, sahneye çıkan iki robotun başta çocuklar olmak üzere, vatandaşlarla misket oynaması büyük ilgi gördü.

Yine gençlerin büyük ilgi gösterdiği Gökhan Akar ve Seda Üren de birbirinden güzel eserlerini Gökkubbe'nin bahçesini dolduran vatandaşlar için seslendirdi.

Programda sanatçılara çiçek ve plaket takdimleri Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün ve Uğur Büyükçulcu tarafından yapıldı. Başkan Yardımcısı Gözgün, Gül ve Kozmetik Fuarı ile Dünya Koku Günü etkinliklerini düzenlediklerini aktardı. Etkinlikler kapsamında birbirinden değerli sanatçılarla konserler gerçekleştirdiklerini dile getiren Gözgün, "Gül turizmi ile bugün uzak doğudan birçok ziyaretçi ilimize gelmektedir" derken, gülün yolculuğu ile ilgili bilgiler verdi. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, "Katılımınızdan dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve belediyemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Bu güzellikler sizlerle birlikte var. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız gecemize renk kattı, kendilerine de teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Gecede ayrıca Gül Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Fotoğraf yarışmasında birincilik ve üçüncülük ödülleri Aygül Öztürk'e giderken, ikincilik ödülünü Murat Atabay aldı. Isparta Belediyesi tarafından birinciye bin, ikinciye 750 ve üçüncülük ödülü için 500'er lira verildi. Fuar ve festival kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, fotoğraf yarışmasının Türkiye'nin dört bir yanından gelen 47 fotoğraf sanatçısının 181 eseriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Gözgün, bu yarışma sonrasında ilk 3'e girenlere para ödülü, 25 fotoğrafında sergilendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA