Gül Gölge: "Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum" diyerek ateş püskürdü

Eski basketbolcunun eşi ElifGönlüm'e dava açan Gül Gölge Elif Gönlüm hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Elif Gönlüm’ün telefon rehberinde ‘Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri Keske hakkında ise ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Elif Gönlüm bir dönem yakın arkadaşı olan manken ve sunucu Gül Gölge’yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı.

GÜL GÖLGE’DEN REVENGE AÇIKLAMASI

Gül Gölge, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla duygularını ifade etti.

İşte Gölge’nin davayla ilgili o satırları:

“Sana attığım mesajda (kayıtlarda bu da var), bu oyunlarına son ver ben sana benzemem gözümün gördüğü hiçbir şeyden de korkmam diye yazıp ertesi gün seni mahkemeye vermem gibi (2015, iki sene dayandım yaptıklarınıza) keşke sen de olması gerektiği gibi davranabilseydin. Sana hep söyledim, beni tehdit etme ne yapacaksan yap dedim. Tehditlerin de mühim değildi ama adam gibi davranıp kirli oyunlar oynamayıp yapman gereken ne ise onu yapsaydın şimdi bu halde olmazdın. Ben baş ederdim ama şahsiyetime, onuruma, aileme dil uzatılınca beni değil senin tehditlerin, cihan gelse tutamaz. Bana olan gizli hayranlığın da bu yüzden… (biraz gerçeklerle yüzleşmen lazım.) Şimdi oturun düşünün değer miydi diye? Ben sizin için parmağımı kıpırdatmam mesela. İki evladını düşünerek umuyorum ki alacağın ceza bu hayat dersinden ibaret olsun.

Söyleyecek daha çok şey var ama şimdi değil. Belki ileride kitap yazar paylaşırım. Eğer bugün hala anlayamadıysan nasıl patolojik ve hastalıklı bir ruha sahip olduğunu, o gün geldiğinde etrafındaki herkesle beraber anlayacaksın. Kasımda yine sizi geçen duruşmada, kazandığım ilk davada olduğu gibi tiyatral ve kendinizi bilmez tavırlarınızla bekliyorum. Ben yine tek olacağım.

Ayrıca REVENGE ne biliyor musunuz?

Size, ikinize, siz iki çapsız soytarıya söylüyorum; REVENGE sizin adınıza açılan kamu davası ve başsavcının isminin benim ölmüş babamın ismi olması… Münür… Benim için bu kadar… Not: İyi dilekleriyle beni uyaran cevap vermeyin davayı etkilemesin diyen herkese teşekkür ederim. Ben de bir deneyeyim dedim buradan konuşmayı. Yılların birikimi olmasına rağmen şu an bile pişman olmak üzereyim konuştuğum için buralardan ama inanın ben ilgilenmiyorum hiç sonuçlarla. Herkes alacağını aldı bu konuyla ilgili. Gördüğümüz ya da görmediğimiz biçimlerde. Gerisi boş benim için.”

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Elif Gönlüm ve özel dedektif Nuri Keske'nin hakkında şu iddialara yer verildi:

Bir dönem yakın arkadaş olan manken ve sunucu Gül Gölge ile basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ün arası 2015'te bozuldu. Gül Gölge'nin avukatı Altın Mimir, hakaret ve tehdit suçlarından Elif Gönlüm hakkında suç duyurusunda bulundu.

HER ANINI TAKİP ETTİRDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinden alınan izinle Elif Gönlüm'ün evinde yapılan aramada, bilişim araçlarına(telefon tablet, bilgisayar) el kondu. Yapılan incelemede Elif Gönlüm'ün telefonundaki yazışmalarından özel dedektif Nuri Keske'yi Gül Gölge'nin özel hayatına ilişkin görüntülerini kayda alması için tuttuğu ortaya çıktı.

İstanbul'da özel dedektiflik bürosu olan ve yanında 10 kişi çalıştırdığı belirtilen Nuri Keske'nin, Gül Gölge'nin günlük yaşamının her anını takip edip, rapor halinde Elif Gönlüm'e bildirdiği ileri sürüldü. Gül Gölge'nin özel fotoğrafların yayınlandığı internet sitesindeki fotoğrafların Elif Gönlüm'e ait bilişim araçlarında yer alan dijital klasördeki fotoğraflar olduğu tespit edildi. Elif Gönlüm'ün internet sitesi kurarak Gül Gölge'yi küçük düşürücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu Gül Gölge, 28 Eylül 1981’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistlerinden biri olan Gül Gölge, çeşitli dizi ve film projelerinin kadrosunda bulundu.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol aldı. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynadı. 2016 yapımı Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.