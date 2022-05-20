Şehidin var Türkiye! İdlib'de görev yapan Atalay Özgüvener hayatını kaybetti!Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?Yıl Sonu Sergileri başladı: Ebru, Minyatür, Tezhip ve Hüsn-i Hat-Kat’ı...Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiIAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: "Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız"Ekrem İmamoğlu bunu da yapamadı! Öğrenciler çileden çıktı! "Geçti Bolu'nun pazarı!"Boluspor - Altınordu  maçı canlı izle | Boluspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdiMuharrem İnce'den ittifak çıkışı! CHP'yi cumhurbaşkanı adayı üzerinden sert eleştirdi: 50 güne sıkıştırdılar ki alamasın diyeHatayspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Gül Masalı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

Gül Masalı dizisi yeni sezonda ekranlara gelecek. Yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Çekimleri henüz devam eden dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu Gül Masalı dizisi dram türünde olacak. Dizi Gonce ve Toprak'ın hikayesini konu alacak.

Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

GÜL MASALI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide Sarp Can Köroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Mehmet Şeker, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya, Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor.

Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT