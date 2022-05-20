Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Gül Masalı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

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Gül Masalı dizisi yeni sezonda ekranlara gelecek. Yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Çekimleri henüz devam eden dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Gül Masalı dizisi konusu nedir? Gül Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar... GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR? Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu Gül Masalı dizisi dram türünde olacak. Dizi Gonce ve Toprak'ın hikayesini konu alacak. GÜL MASALI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide Sarp Can Köroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Yağmur Başkurt, Tuğba Tutuğ, Mehmet Şeker, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya, Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri