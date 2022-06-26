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Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekranların yeni dizisi Gül Masalı'nda Gonca karakterine hayat veren oyuncu Gülperi Özdemir merak konusu oldu. Peki Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda Gonca karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülperi Özdemir'in hayatı merak edildi. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik...

GÜL MASALI GONCA KİMDİR? GÜLPERİ ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gül Masalı dizisinde Gonca karakterine hayat veren Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur. Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır.

Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır. "New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir,birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can verecek.

Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter

2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu

2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu

2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu

2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu

TİYATROLARI

The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York

Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt

Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt

Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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