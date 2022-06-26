ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda Toprak karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdem Kaynarca'nın hayatı merak edildi. Biz de bunun üzerine haberimizde Gül Masalı Toprak kimdir? Erdem Kaynarca kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

GÜL MASALI TORAK KİMDİR? ERDEM KAYNARCA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gül Masalı dizisinde Toprak karakterine hayat veren Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur, 1,77 boyundadır. Kaynarca, 2009-2012 yılları arasında ODTÜ'de felsefe eğitimi aldı ve ardından 2012-2016 arasında tiyatroya yöneldi. Oyuncu Kalp Atışı ile adını duyurdu.

ERDEM KAYNARCA FİLMLERİ

2017 - Çaylak (Orta Metraj)

2016 - Parpali (Kısa Film)

2016 - Güvenlik

DİZİLERİ

2021 - Annemizi Saklarken

2021 - Ada Masalı

2021 - Seyyar (Dijital)

2020 - Şeref Bey (Dijital)

2020 - Gençliğim Eyvah

2020 - Alef (Dijital)

2019 - Yasak Elma

2018 - Bir Deli Rüzgâr

2017 - Kalp Atışı