Gül Masalı Toprak kimdir? Erdem Kaynarca kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ekranların yeni dizisi Gül Masalı'nda Toprak karakterine hayat veren oyuncu Erdem Kaynarca merak konusu oldu. Peki Gül Masalı Toprak kimdir? Erdem Kaynarca kimdir, nereli, kaç yaşında?
ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda Toprak karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdem Kaynarca'nın hayatı merak edildi. Biz de bunun üzerine haberimizde Gül Masalı Toprak kimdir? Erdem Kaynarca kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...
GÜL MASALI TORAK KİMDİR? ERDEM KAYNARCA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Gül Masalı dizisinde Toprak karakterine hayat veren Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur, 1,77 boyundadır. Kaynarca, 2009-2012 yılları arasında ODTÜ'de felsefe eğitimi aldı ve ardından 2012-2016 arasında tiyatroya yöneldi. Oyuncu Kalp Atışı ile adını duyurdu.
ERDEM KAYNARCA FİLMLERİ
2017 - Çaylak (Orta Metraj)
2016 - Parpali (Kısa Film)
2016 - Güvenlik
DİZİLERİ
2021 - Annemizi Saklarken
2021 - Ada Masalı
2021 - Seyyar (Dijital)
2020 - Şeref Bey (Dijital)
2020 - Gençliğim Eyvah
2020 - Alef (Dijital)
2019 - Yasak Elma
2018 - Bir Deli Rüzgâr
2017 - Kalp Atışı