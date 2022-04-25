Gül Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gül Yetiştirme İşçisi görev tanımı nedir, Gül Yetiştirme İşçisi ne iş yapar, Gül Yetiştirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gül Yetiştirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gül Yetiştirme İşçisi Tanımı;

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Gül Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gül Yetiştirme İşçisi Maaşları

Gül Yetiştirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gül Yetiştirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gül Yetiştirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.02

Meslek Adı :

Gül Yetiştirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gül bahçesinde gülün dikimi ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan ve gül dallarının gelişip büyümesi, en verimli şekilde ürün alınması için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gül Yetiştirme İşçisi işetmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gül fidanlarını seçmek,

b) Dikilecek fidanlar için toprak hazırlığı yapmak,

c) Gül fidanlarını köklerine zarar vermeden dikmek,

d) Uygun zamanlarda fidan diplerine uygun gübre ile gübrelemek,

e) Gerektiğinde gül fidanlarından daha iyi verim alabilmek için yerlerini değiştirmek,

f) Uygun zamanlarda budamak,

g) Hastalık ve zaralılara karşı ilaçlama yapmak,

h) Mevsim koşullarına göre sulamak,

i) Yaşlanan ve kuruyan gül fidanlarının yerine yeni gül fidanları dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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