Gülabdan ne demek, TDK'ya göre Gülabdan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gülabdan ne demek? Gülabdan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gülabdan kelimesi. Peki gülabdan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gülabdan nedir, gülabdan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÜLABDAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gülabdan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gülabdan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre gülabdan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gül suyu serpmek için kullanılan, ağzı emzikli, armut biçiminde küçük kap

