Gulaga Asadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gulaga Asadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gulaga Asadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gulaga Asadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gulaga Asadov 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Gülağa Arif oğlu Əsədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gulaga Asadov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gulaga Asadov'nin FK Qabala ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gulaga Asadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gulaga Asadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gulaga Asadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gulaga Asadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Gulaga Asadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gulaga Asadov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Gulaga Asadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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