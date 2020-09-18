Gülay Uygun'un ölü bulunmasıyla ilgili görgü tanığı konuştu: Erkek sesi geliyordu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi dün gece saatlerinde boş bir alanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Uygun'un cesedinin yanında "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bulundu ve yakınları Müge Anlı'yu suçladı. Anlı'nın bugünkü yayınında 2 görgü tanığının iddiaları ise olayın yaşandığı zamanlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

''FARKLI ARAÇLARLA GELİP GİTTİ''

Programa bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın izleyici, dün sabah saatlerinde araçla parka gelen Gülay Uygun'un bir erkekle beyaz araca bindiğini sonra da camide kadının kayıp anonsunun geçtiğini söyledi.

''ERKEK SESLERİ GELİYORDU''

Yayına bağlanan bir kamyon şoförü de Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana yakın bir yere hafriyat götürdüklerini ve o esnada bir erkek sesleri duyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen şoför, şöyle konuştu;

"Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Toprak yolda araç kullandığımdan silah sesini tam net duymadım. Sesleri duyan orada çalışan ağabeyler de dışarı çıktılar. Hatta ağabeyler 'Bağıran çocuk kendi canına kıydı' dediler. Bir erkek intihar etti zannettik. Ben aracımdaki hafriyatı döküp yarım saatte geldiğimde bir yunus ekibi ve ambulans gelmişti. 30-40 dakika sonra. Oradaki arkadaşlarda olayı görmedi sadece bağırma sesi duydular. İntiharın olduğu yere yürüyerek gidilecek bir yer değil. Oraya dolmuş ve otobüs yok."

ÖLMESEYDİ 2 GÜN SONRA İFADE VERECEKTİ

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran'da evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünden iki ay önce sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kızlarının cinayete kurban gittiğini ve zanlının Ümit Can Uygun olduğunu ileri süren aile ise Müge Anlı'nın olayı incelemesini istedi. Olayı geniş çaplı hale ele alan Müge Anlı, Uygun'un annesi hakkındaki bir iddiayı da gündem getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir görgü tanığı Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyerek 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti. Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı. 2 gün sonra ifade vermesi gereken Uygun, dün akşam ormanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.