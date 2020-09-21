Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Aleyna Çakır, Haziran ayının ilk haftası Keçiören ilçesindeki evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, genç kıza şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Polis ekipleri Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı. ÜmitCan Uygun ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ım ailesi günlerce Müge Anlı'nın programına katıldı. Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, 17 Eylül akşamı Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm haberi tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi.

17 Eylül akşamı Twitter'da Aleyna Çakır cinayetine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan gazeteci Erk Acarer, genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiğini iddia etti.

Erk Acarer paylaşımında "Aleyna Çakır dosyası şüphelisi Ümitcan Uygun’un annesinin intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği bilgisi ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Ümit Can’ın Sosyal Hizmetler’de görev yapan annesi hakkında, Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı.

G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri 17 Eylül'de soruşturma başlattı . Ümit Can'ın annesi ölü olarak bulundu.

Şüpheli Ümitcan Uygun annesininin ölümünden yaptığı açıklamada, "Sayın Süleyman Soylu size yalvarıyorum bu saatten sonra susmak yok. Hepsinin elini ayağını öperim" dedi. Uygun'un avukatı ise, "Tiyatrocuları çıkartıp Gülay Uygun'a iftira attı ve o kadın bunları yediremedi. Gülay Uygun bana sabah mesaj attı. 'Benim hiçbir suçum yok' dedi. Bu olayların tek suçlusu medya maymunlarıdır, Müge Anlı'dır. Olayların çözülecek yeri adliyedir" dedi. Ümitcan Uygun'un babası da, alkollü şekilde kameralar karşısına geçerek konuştu. Alkol yüzünden ayakta duramayan Ümitcan Uygun'un babası, "Benim eşim yanına not bırakmış. Benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır diye. Cumhurbaşkanım ben bu yollarda çok koştum. Has ülkücüyüm ömrüm boyunca sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu, benim eşim çok gururlu. Aleyna'nın babası kendi kızına tecavüz etmiş. Allahsız Müge Anlı. Allah onu perişan etsin" dedi.

İNTİHAR NOTU

Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polis, Gülay Uygun'un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası Uygunun sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.

HTS KAYDI DOSYADA

Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun'un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.