Gülben Ergen azmettirici olduğu iddialarına ne dedi?

Güzel şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada hakkında çıkan "12 milyon dolara kiralık katil tuttu" iddialarını tiye alarak Instagram hesabından, "Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?" dedi.

GÜLBEN ERGEN İDDİASI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı. Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.



"GÜLBEN ERGEN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİCEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

2006 yılına ait haberlerde yazılanlar doğrultusunda Murat Güneş'in iddialarının odağındaki ünlü kişinin Gülben Ergen olduğu sosyal medyada iddia edildi. 2005 yılında Murat Güneş'in öldürdüğü iş adamı Gürinan Bayramoğlu'nun kardeşi azmettirici olarak Gülben Ergen'i suçladığı gazetelere yansımıştı. Murat Güneş tarafından öldürülen iş adamının kardeşi o dönem ki gazetelere yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti. "Kardeşim 1988'de Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla vurarak öldürmüştü. 1991'de affla serbest kaldı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Tutuklu sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."

GÜLBEN ERGEN'DEN GÖNDERME

Gülben Ergen, sosyal medyada dolaşan "12 milyon dolara kiralık katil tuttan ünlü isim Gülben Ergen mi?" iddialarını Instagram hesabından tiye aldı. Gülben Ergen, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımına "Romayı'da ben yakmış olabilir miyim?" notunu ekledi.

"YAZILANLAR ASILSIZDIR"

İddianın gündeme geldiği 2006 yılında Gülben Ergen, yıllar önce ağabeyinin bir kaza kurşunu sonucunda öldüğünü söylemiş, Antalya'dan gelen bu iddiaya avukatı aracılığıyla yanıt vererek, "Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen Erdoğan'ın böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir." demişti.