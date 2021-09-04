Gülben Ergen "Düşmanlarım" dedi! Seren Serengil çılgına döndü! Öyle sözler söyledi ki herkesin ağzı açık kaldı: "Evli adam avcısı"

49 yaşındaki şarkıcı şarkıcı Gülben Ergen ile 50 yaşındaki sunucu Seren Serengil arasında sular durulmuyor. 17 Eylül'de sahne alacak olan Gülben Ergen'in, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" demesi üzerine Seren Serengil çılgına döndü.

"SENİ KİM NE YAPSIN"

Gülben Ergen'in her söylediğine karşılık vererek polemik yaratan Serengil bu kez de sessiz kalmadı. "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın" diyerek Ergen'e ateş püskürdü.

"SELÜLİTLİ BACAKLARINI SALLA"

Sinirini alamayan Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz canlı yayınında baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etmişti.