Gülben Ergen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyarette bulundu

Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'daki makamına ziyaret gerçekleştirdi. Çektirdiği fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Ergen, "Müthiş bir özveri ile makamında olduğu kadar, sahada, dağda, kasabada, sokakta da çalışan, gözlemleyen Sayın Süleyman Soylu'ya ve tüm İçişleri Bakanlığı çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim" altına notunu ekledi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Ergen, İçişleri Bakanı Soylu'ya gerçekleştirdiği ziyaret üzerine fotoğraf paylaşımında bulunurken, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Gülben Ergen'in Süleyman Soylu ile hangi konu üzerinde görüştüğü henüz bilinmiyor.

1 MİLYON KİTAP KAMPANYASINA DESTEKÇİ OLDU

Şarkıcı Gülben Ergen, geride bıraktığımız yıl kitaba ulaşamayan 1 milyon çocuğa kitaplara erişimini sağlamak amacıyla yola çıkan '1 Milyon Kitap Projesi'ne destek verdi. 'Büyüyorum Seti' adlı yeni kitap setinde Sezen Aksu, Gülben Ergen, Ahmet Güneştekin ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerin kaleminden çıkan hikayeler, tanınmış çizerlerin renkli resimleriyle yer verildi.