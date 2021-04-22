Gülben Ergen kripto paralar için konuştu: ''Tepetaklak olduk!"

Nişantaşı'nda gazetecilere röportaj veren şarkıcı Gülben Ergen, Bitcoin ve Ethereum'un düşüş yaşamasının hatırlatılmasının üzerine konuyla ilgili "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" dedi. O anlar da kameralara anbean böyle kaydedildi.