Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! "Neden böyle dağınık?"

Geçtiğimiz günlerde hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gülben Ergen evinin içinde düz yerde ayak bileğini burkarak düştüğünü açıkladı. Şarkıcı, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menüsküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

AYAĞI SARGLILI ÖDÜL TÖRENİ

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde ünlü şarkıcı Gülben Ergen de boy gösterdi. Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle, "Yılın Eğitime Destek Projesi" ödülünün sahibi oldu. Törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katılan Ergen'in bu hali sevenlerini üzdü.

DEMET AKALIN AÇIKLAMASI

Ödül alan Ergen, Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Ben Demet'i arayarak, 'Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil. İyi niyetinden şüphem yok" şeklinde cevap verdi.

TAŞINIYOR

Son paylaşımındaki dağınıklıkla dikkat çeken Ergen, takipçilerine taşındığını açıklayarak, "Burası neresi? Bizim evin önü. Neden böyle dağınık? Çünkü taşınıyoruz" dedi.

Ayağının ağrısının geçtiğini ancak arada sızladığını belirten şarkıcı, konserlerde topuklu ayakkabı giyemeyeceğini de açıkladı.