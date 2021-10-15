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Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! "Neden böyle dağınık?"

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menüsküs yırtığı oluşan Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda taşındığını duyurdu. Etrafın dağınık olması dikkat çekti.

Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! "Neden böyle dağınık?"

Geçtiğimiz günlerde hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gülben Ergen evinin içinde düz yerde ayak bileğini burkarak düştüğünü açıkladı. Şarkıcı, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menüsküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

AYAĞI SARGLILI ÖDÜL TÖRENİ

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde ünlü şarkıcı Gülben Ergen de boy gösterdi. Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle, "Yılın Eğitime Destek Projesi" ödülünün sahibi oldu. Törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katılan Ergen'in bu hali sevenlerini üzdü.

Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! Neden böyle dağınık?

DEMET AKALIN AÇIKLAMASI

Ödül alan Ergen, Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Ben Demet'i arayarak, 'Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil. İyi niyetinden şüphem yok" şeklinde cevap verdi. 

TAŞINIYOR

Son paylaşımındaki dağınıklıkla dikkat çeken Ergen, takipçilerine taşındığını açıklayarak, "Burası neresi? Bizim evin önü. Neden böyle dağınık? Çünkü taşınıyoruz" dedi.

Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! Neden böyle dağınık?

Ayağının ağrısının geçtiğini ancak arada sızladığını belirten şarkıcı, konserlerde topuklu ayakkabı giyemeyeceğini de açıkladı.

Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! Neden böyle dağınık?

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