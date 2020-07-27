Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya destek mesajı!

Ünlü sanatçı Gülben Ergen kısa bir süre önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya twitter'dan destek verdi. Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından yaptığı mayolu paylaşımlarına bazı takipçilerinden tepkiler gelmişti.

Olayın ardından bir çok ünlü isimden Şallı'ya destek gelirken Gülben Ergen'de tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Gülben Ergen twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem gazetecilere tepki gösterdi hem de Şallı'yı eleştiren kesime göndermede bulundu. İşte Ergen'in attığı o tweetler;

"Ebru Şallı ile ilgili herhangi bir haber yaparken ilk giriş cümlesine .... ay önce “oğlu ölen” açıklaması yazmasanız olur mu? Bir evladını kaybeden bir annenin, tüm gücüyle diğer evladı için “dışının” yaşama tutunma çabasında olduğunu hissetmeye çalışır mısınız?

Bu kızılderili atasözünü ezberler misiniz? Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan geç.Benim takıldığım taşlara takıl yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git benim gittiğim gibi anca beni yargılayabilirsin. "