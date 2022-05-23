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"Gülbin Tosun İstifa" etiketi yeri göğü inletti! Acılı anneye "Arsız sefil" dedi, köpeği insandan üstün tuttu!

FOX TV sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medyada gündem olan "Kısırlaştır Aşılat Yerinde Yaşat" etiketine destek vererek, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak can veren küçük Mahra Melin Pınar'ın acılı annesini hedef aldı. Ünlü sunucu için "Gülbin Tosun İstifa" etiketi gündem oldu.

"Gülbin Tosun İstifa" etiketi yeri göğü inletti! Acılı anneye "Arsız sefil" dedi, köpeği insandan üstün tuttu!

FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü sunucu Gülbin Tosun, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında hayvanseverlerin oluşturduğu "Kısırlaştır Aşilat Yerinde Yaşat" etiketine destek verdi ancak, hedefi şaşırtarak küçük Mahra Melin Pınar'ın annesine hakaret edince, vatandaşın tepkisi ağır oldu. Tosun için sosyal medya mecralarında "Gülbin Tosun İstifa" etiketi gündem oldu.

Gülbin Tosun İstifa etiketi yeri göğü inletti! Acılı anneye arsız sefil dedi, köpeği insandan üstün tuttu!

"ARSIZ SEFİL"

FOX TV Spikeri Gülbin Tosun, sokak köpekleri saldırısında hayatını kaybeden Minik Mahra’nın annesi Derya Pınar’ı tehdit edip hakarette bulundu. Acılı annenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Senin peşinden yarın geliyorum, arsız sefil"  şeklinde yanıt veren Tosun'un vatandaş tarafından istifası isteniyor.

Gülbin Tosun İstifa etiketi yeri göğü inletti! Acılı anneye arsız sefil dedi, köpeği insandan üstün tuttu!Gülbin Tosun İstifa etiketi yeri göğü inletti! Acılı anneye arsız sefil dedi, köpeği insandan üstün tuttu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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