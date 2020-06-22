Gülbirlik’ten Kılıçdaroğlu’na gül fiyatı yanıtı

Gül Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, partisinin grup toplantısında gül çiçeği kilogram fiyatının 2020'de 5 liraya düştüğünü dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkanın bilgi kaynakları kimdir bilmiyoruz. 5 lira fiyatı doğru bir şey değil" diyerek cevap verdi.

Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, 16 Haziran'da partisinin grup toplantısında gül fiyatıyla ilgili "2018'de gülü 9 liradan alıyorlar, 2019'da 7-8 TL'den alıyorlar, 2020'de fiyatı 5 liraya düşüyor. 2018'de kilogramı 9 liradan satılan gülün fiyatı 2020'de neden 5 liraya düşüyor, Gülbirlik neden taban fiyat açıklamıyor" şeklinde açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik, 2020 yılı için gül çiçeği fiyatının açıklanmadığını belirterek, "5 lira fiyatı doğru bir şey değil" dedi.

"Gülün fiyatıyla ilgili bir açıklamamız yok"

Kılıçdaroğlu'nun gül çiçeği fiyatıyla ilgili bilgiyi kimden aldığını bilmediklerini ifade eden Hasan Çelik, "Bize bilgi soran olmadı. Gülün fiyatı ile ilgili bizim bir duyumumuz da yok, açıklamamız da yok. Gülbirlik'in özerkleştiği yıldan itibaren fiyat açıklama politikası bellidir. 20 yıldır bu böyle devam ediyor. Kampanya bitmeden önce gül fiyatını açıklamak mümkün değildir. Fiyat açıklama süresinin ekime kadar uzadığı dönemler olmuştur. Gülbirlik, gül çiçeği fiyatını açıklarken birçok unsuru değerlendirir. Bu bir hesap işidir. Kar-zarar işidir. Dünya gülyağı piyasasında daralma söz konusu. Kozmetik sanayiinde yüzde 30 daralmaya gitti. Henüz müşterilerimizden ses yok. Ufak-tefek siparişler oluyor ama sonucu olmuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA