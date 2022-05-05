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  3. Gülçin Ergül eski hayatına hızlı dönüş yaptı! "Ölen sevgilisini unutması kısa sürdü"

Gülçin Ergül eski hayatına hızlı dönüş yaptı! "Ölen sevgilisini unutması kısa sürdü"

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından spor yaptığı o anları paylaştı. Takipçileri sert eleştirilerde bulundu.

Gülçin Ergül eski hayatına hızlı dönüş yaptı! "Ölen sevgilisini unutması kısa sürdü" 117

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, fiziği ve yaptığı şarkılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.