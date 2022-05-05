Gülçin Ergül eski hayatına hızlı dönüş yaptı! "Ölen sevgilisini unutması kısa sürdü" Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından spor yaptığı o anları paylaştı. Takipçileri sert eleştirilerde bulundu.

1 7 Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, fiziği ve yaptığı şarkılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.