Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"
Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"
Grup Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül ağır yaralanırken, Lafçı hayatını kaybetti. Korkunç kaza sonrası ise ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı.