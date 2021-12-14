  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"

Grup Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül ağır yaralanırken, Lafçı hayatını kaybetti. Korkunç kaza sonrası ise ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı.

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş" 1110

Bir döneme damga vuran, genç kızların dilinde şarkılarını tekrarladıkları Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı.