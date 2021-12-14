Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"

Bir döneme damga vuran, genç kızların dilinde şarkılarını tekrarladıkları Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı.